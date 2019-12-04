نسرين طافش بريئة.. ضيفة شرف "ولاد رزق 2" وراء انفصال أصالة والعريان

على مدار شهر ونصف من تلميحات ومؤشرات على انفصال المطربة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، جاء الإعلامي تامر أمين، ليؤكد الخبر الذي وقع منذ عدة أشهر من خلال برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار".

عدم الإفصاح عن الانفصال، كان بناءً على رغبة المطربة أصالة نصري، وذلك بعد قصة حب كانت تربطها بزوجها طارق العريان، وكانت دائمة التحدث عنها في اللقاءات الإعلامية، وحتى لا تتحول مصدرًا للسخرية، وذلك بحسب المقربين من عائلة المطربة السورية.

وظهرت شائعات في الآونة الأخيرة حول ارتباط المخرج طارق العريان، بالفنانة السورية نسرين طافش، التي كثيرًا ما نفت ذلك، وهو أيضًا ما أكده المقربون من المطربة أصالة.

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وأرجع المقربون من أصالة سبب انفصالها عن زوجها إلى ارتباط الأخير بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف.

وكانت المطربة أصالة نصري، أظهرت الكثير من التلميحات التي ربطها الجمهور بانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، خاصة بعدما ظهرت وهي تبكي أثناء غنائها "ذاك الغبي" على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت المطربة السورية بكلمات مُبهمة خلال حفلها بدار الأوبرا في 13 نوفمبر الماضي، وقالت بين فواصل الأغنيات، ردًا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا".