"أرى نفسي ضعيفة".. تلميحات أصالة قبل إعلان انفصالها

"أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان".. هكذا صرح الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة أمس، من برنامجه "آخر النهار"، أثناء حديثه عن الفنانة أصالة، وعن سبب بكائها خلال حفلها الأخير بالسعودية.

شائعات وأقاويل عٍدة نالت من علاقة الفنانة وزوجها، انتهت بتصريح الإعلامي، التي لم تنفيه أو تؤكدة أصالة أو "العريان".

بكاء على المسرح، وتصريح مُبهم، ورسالة غامضة، خرجت بهم الفنانة خلال الأيام الماضية، ظلت عالقة في أذهان مُتابعيها، الذين ربطوا بين تلك الأفعال، وبين أمر انفصالها، الذي صرح به الإعلامي أمس.

ويرصد "هن" أمور فعلتها الفنانة أشارت للانفصال

صورة بتعليق "المشاعر تريد أن تتحرر"

شاركت الفنانة أصالة، منذ بضع ساعات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها: "بعض المشاعر كأوراق الشّجر، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسة، ممّا سيأتي ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّها ومنّ جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعاً منّها، ولفحة هواء تُطيّرها، تُفتّتها، وتُنهيها ".

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بكاء على المسرح

الظهور الأخير للفنانة، الذي جلب حولها العديد من التساؤلات، حيث دخلت بنوبة بكاء خلال غنائها أغنية "ذاك الغبي" في نهاية نوفمبر الماضي، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

أرى نفسي سيدة ضعيفة

تحدثت الفنانة بكلمات مُبهمة خلال حفل دار الأوبرا في 13 نوفمبر الماضي، وقالت بين فواصل الأغنيات، ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا".

الأمر الذي اعتقده البعض إنها تُشير لعلاقتها بزوجها طارق العريان.