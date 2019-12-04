القومي للمرأة يناقش الأمثال الشعبية وآثارها في قضايا العنف ضد المرأة بالمنيا

في ضوء حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة في جميع محافظات الجمهورية، نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الإسبانية، لقاء مع السيدات بمحافظة المنيا، وذلك للتوعية بقضية العنف ضد المرأة، بحضور مقررة فرع المنيا، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الشكاوى، ووزارة التضامن.

تضمن اللقاء تناول قضايا النوع الاجتماعى فى الأمثال الشعبية/الثقافة المصرية، والآثار النفسية للعنف على المرأة والأسرة، ومناقشة حقوق المرأة في القانون المصرى والخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى استعراض خدمات وزارة التضامن الاجتماعى ومراكز استضافة المرأة.

وتم على هامش اللقاء استضافة أبناء السيدات بقاعة منفصلة بورشة فنية لتدريب الأطفال على الرسم والرقص، وفي الختام تم عرض مسرح تفاعلي من قبل فرقة "من كل حته"، والذى تناول قضايا مجتمعية مثال ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف الأسرى والإدمان.