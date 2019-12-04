صور.. أسعد زوجين في العالم: مشاجرة وحيدة في نصف قرن زواج

جمعهما الحب طيلة حياتهما، تقاسما كل لحظة، على مدار 50 عامًا من الزواج، لم يتشاجرا خلال هذه الرحلة الطويلة سوى مرة واحدة.

التقى زوجان بريطانيان في سن الشباب، ووصف كل منهما زواجه بالآخر، أنه أفضل هدية، ومنذ ذلك الحين لا ينفصلان عن بعضهما، ولا يزالان يستمتعان بالرحلات سويا طوال الوقت لتوثيق حبهما.

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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تم تسمية الزوجين من مدينة لانكشاير، كأسعد زوجين في البلاد، بعد مشاركتهما في مسابقة تديرها شركة تجارة المجوهرات بيفربروكس.

وعلى مدى نصف قرن، أمضى "باري وليزلي هولمز" نحو أسبوعين فقط بعيداً عن بعضهما، ويقولان إن مشاعر الحب التي تجمعهما أقوى الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.