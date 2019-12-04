بمشاركة رجال دين وأطباء.. القومي للمرأة يناقش "ختان الأناث"

نظمت لجنة المحافظات التابعة للمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "مناهضة ختان الإناث طبقا للتنوع الجغرافي"، بحضور الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس، ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور سعدالدين الهلالي، والدكتورة نجوى خليل، والدكتور نبيل صموئيل، والأستاذة سناء السعيد، أعضاء وعضوات المجلس.

كما جاءت الندوة بمشاركة أعضاء لجنة المحافظات وممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة، والنيابة الإداية، وطلبة جامعات الأزهر وعين شمس، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي فروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جاء ذلك فى إطار حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس القومي للمرأة، تحت شعار "احميها من الختان"، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر القادم.

وأكدت الدكتورة سهام جبريل، على ضرورة الوضع فى الاعتبار عند مناهضة ظاهرة ختان الإناث، لابد من مراعاة التنوع الجغرافي نظرآ لتواجد هذه الظاهرة وبكثرة فى بعض المحافظات، وتقل وتندر فى محافظات أخرى، مشيرة إلى بعض إحصائيات ممارسة قضية ختان الإناث فى عدد من المحافظات، مؤكدة على أن ظاهرة ختان الإناث إحدى الظواهر السلبية السائدة فى بعض مجتمعات الدول الأفريقية وتمتد جغرافيا إلى دول حوض النيل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى لممارسة هذه الثقافة السائدة في بعض المحافظات انتشار معتقدات مغلوطة تخلط بين الدين والعادات والتقاليد للحفاظ على الفتاة.

من جانبه أكد الدكتور سعدالدين الهلالي، على أهمية وتكريم المرأة فى الإسلام، واستدل على ذلك ببعض من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وأشار إلى أن قضايا المرأة هى من القضايا الوطنية والمصيرية، ولابد من الحفاظ عليها لحماية ديننا وبلدنا مصر ومن أهمها قضية الختان.

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كما تناول تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة من منظور الفقه الديني فى قضية ختان الإناث، مؤكدا على أن فتوى ختان الإناث، هى فتوى غير صحيحة، ولابد من إحترام الدستور والقانون والذى يمنع ممارسة تلك الظاهرة.

كما تحدثت الأستاذة سناء السعيد، عن دور المجلس في تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، وضرورة تطبيق وتفعيل القانون للحد من تلك الظاهرة، مؤكدة على أن قضية ختان الإناث، أصبحت ظاهرة اجتماعية مؤلمة، نظرآ لوجود حالات وفاة أونزيف تتعرض له الفتيات، مشيرة إلى وجود قرى كاملة فى صعيد مصر تحتفل بخلوها من ظاهرة قضايا الختان، ولكن لازالت الظاهرة موجودة نتيجة اختلاف الآراء الدينية، متمنية أن الخروج برأي ديني موحد، والبعد عن الخلاف الفقهي الديني فى قضية ختان الإناث.

كما تحدث الدكتور مصطفى إبراهيم، أستاذ النساء والتوليد والمدير المناوب لمستشفيات جامعة عين شمس، عن خطورة ختان الإناث من الناحية الطبية، مستعرضا العواقب الصحية الوخيمة التي تتعرض لها الفتيات.

من تناول أحمد رمضان، رئيس وحدة الجمعيات الأهلية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، دور المجتمع المدني فى مناهضة ختان الإناث، واستقبال شكاوى والاستفسارات على خط نجدة الطفل بشأن قضية ختان الإناث.

كما أكد على أهمية دور الإعلام والدراما وقصور الثقافة لوصول رسالة الحد من ظاهرة ختان الاناث بقوة وبإنتشار أوسع.

وفى ختام الندوة قدمت فرقة أوركسترا النور مجموعة من المقطوعات الموسيقية، وكرم المجلس القومي للمرأة، فتيات وسيدات أوركسترا النور والأمل.