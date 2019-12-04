احذر.. أمراض تسببها السمنة المفرطة

السمنة المفرطة، من الأمور التي تهدد صحة الإنسان، إذ أنها تعرضه للكثير من الأمراض، وأفاد البروفيسور هانز هاونر، إن السمنة المفرطة تؤثر بالسلب على كل عضو بالجسم تقريبا.

وأوضح اختصاصي التغذية العلاجية، أن السمنة المفرطة تحدث خللا بالأيض (عمليات البناء والهدم في الجسم)، وترفع من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتهدد المفاصل في الركبة والأقدام، كما أنها تنذر بالإصابة بداء السكري، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وتابع "هاونر" أنه يتم تشخيص الإصابة بالسمنة المفرطة إذا كان مؤشر كتلة الجسم "BMI" أعلى من 30، بينما يتم تشخيص البدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم يقع بين 25 و29.5.

ولتجنب مخاطر السمنة المفرطة ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه، والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات السريعة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.