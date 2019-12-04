أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك

في كل موسم، يتربع البليزر الطويل على العرش ليكون الصيحة الأكثر تداولاً كقطعة مميزة تليق بالفتاة العصرية بمختلف قصاته وألوانه. و يُعدّ البليزر الطويل من أبرز صيحات الموضة التي ظهرت في أسبوع الموضة بنيويورك، حيث احتل مكانة كبيرة بين عروض الأزياء المختلفة.

طريقة تنسيق البليزر

تنسيق البليزر الطويل في أسبوع الموضة جاء بشكل مختلف وملهم لكثير من النساء، فالبليزر الطويل لم يقتصر تنسيقه على الشكل التقليدي مع البنطلون الواسع القماش للوك العمل، ولكنه أيضا جاء لينسق مع الفستان القصير بشكل مميز للغاية وذلك مثلما ظهر في عرض أزياء أوسكار دي لا رنتا.البليزر الطويل مع البنطلون الفضفاض والقصير والمنسق مع توب قصير والحذاء صندل، إنها إطلالة عملية وأنيقة من عرض jonathan-simkhai.

تنسيق البليزر الطويل مع جمبسوت قصير أو مع توب غير منتظم نهاياته ليس بالأمر الغريب في أسبوع الموضة بنيويورك، كل ما عليك فعله هو مشاهده الصور واستلهمي إطلالتك وفقا لذوقك أو لموضة ربيع صيف 2020.

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