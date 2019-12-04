عبير الأنصاري تكشف طرق تقييم مظهر الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي وفي الفترة الأخيرة تحولت تلك المهرجانات الي عروض أزياء تتبارى الفنانات في إظهار أضل إطلالة لهن دون الإعتبار لمضمون وقيمة المهرجان نفسه، بل هناك منهم من تتعمدن لفت النظر إليها دون الإهتمام بجمال الإطلالة. وقد كشفت خبيرة المظهر الإستايلست عبير الأنصاري في حديثها لـ "لايف ستايل" عن ابرز الأخطاء التي تقعن بها الفنانات أثناء حضورهن المهرجانات الفنية، وعن تقيمها لإطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وابدت في بداية حديثها تعجبها الشديد من منافسة النجمات الكبار مع الوجود الصاعدة على اسوء مظهر وافضح مظهر على حد وصفها متعجبة من أن يكون تلك الإطلالات منظمة من جانب استايلست .

* إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي:

وحول تقييم إطلالات الفنانات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أعلنت نقدها إلي تحول الحديث على اي مهرجان سينمائي بدلا من المنافسة على الجوائز والتنظيم الخاص به إلي من أرتدى فستان أفضل من الآخر، فيحاول كل فنان لفت النظر إليه بأي طريقة، والشئ المحبط للامال ان الاساسيات معروفهكما ذكرت ( الاناقه في البساطه والكل يضرب بالمثل عرض الحائط).

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أما عن تحليلها للأزياء فقالت: نبدأ بالفنانة الجميله ليلى علوي التي احسنت باختيار اللون المناسب لها و لكن اساءت الاختيار بالنسبه لستايل الفستان الذي لم يناسب قوامها و اكسبها وزن زائد خصوصا للأكمام المنفوشة من غير داعي، أما المكياج و الشعر و ستايل الاكسسوارات كان مناسب جدا للإطلالة وأقيمها بـ 6 درجات من 10.

أما الفنانة الكبيرة يسرا فكان ستايل شيك كلاس و كلاسيك و مناسب لسنها اكسبها بعض الوزن ولكنه ملائم لها جدا المكياج و الاكسسوارات مناسبه والشعر مناسب اقيمها بـ 9 من ١٠.

الجميله مي عمر الفستان أرتداء فستان ٢ في ١ لا يناسب بعضه البعض طول القسم الخلفي و عدم اندماجه مع الفستان الامامي الذي كان مناسب لها، أما لون وستايل الشعر مع المكياج كان ملائم جدا أقيمها بـ ٧ من ١٠.

أما الفنانة الجميله منى زكي ستايل رائع و مناسب و شيك جدا و لون جميل عليها و الاكسسوارات هايله اختيار موفق، و الشعر بسيط و مناسب لها والمكياج كان يحتاج أن يكون أغمق قليلا، أقيمها بـ 9 درجات من 10.

الفنانة الرائعه منه شلبي الفستان رائع ستايل اخر موضه و مناسب لها و ملائم لقوامها جدا و المكياج و لون الشعر قصه اخري لم يكن مناسب لها بحاجه للون اغمق ، والاكسسوارات لم تكن ظاهرة أقيمها بـ 7 من 10.

أما غول التمثيل هند صبري فهي من احب الممثلات علي قلبي و لكن في معظم الاحيان انتقد طلتها مع العلم انها تمتلك قوام جميل و لون بشره رائع اختارت لون مناسب للون بشرتها لكن ستايل لم يكن مناسب لها للاسف لازم تختار قصه الوسط اطول، اقيمها 6 درجات من 10.

دينا الشربيني ذات الروح جميله واخيرا اختارت لون و ستايل مناسب لها فستان ناعم مناسب لقوامها و أقيمها 9 من 10.

أما الفنانة هنا شيحه فأرتدت فستان ناعم وراقي و كلاسيك مناسب لها لونا و ستايل، و كان ينقصه بعض الاكسسوارات ليبرز الطله بشكل افضل الشعر و المكياج مناسب ٩ من ١٠.

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اما الجميله رضوى الشربيني كنت متوقعه اختيار اجمل من كده لاني اترقب طلتها دائما علي الشاشه ، و للاسف الفستان نافش بزياده لكن القسم الاعلي كان جميل، والمكياج و الشعر جميل جدا اقيمها 7 من 10.

اما الجميله شيرين رضا من اجمل و الاكثر الستايلات اناقه واعجبتني جدا لونها و قوامها و الشعر و الميك كله متناسق و مناسب للسجادة الحمراء شابوا من أجمل الطلات اقيمها 9.5 من 10.

الجميله و الانيقه في اغلب الاحتفالات و المهرحانات النجمه التونسيه دره ارتدت فستان كلاسيكي رائع مناسب لقوامها و استخدام الاكسسوارات متناسب لوك متكامله اقيمها بـ ١٠ من ١٠.

صدمتي في المهرجان كانت النجمه الهام شاهين لوك رائعه مناسبه لسنها و قوامها لاول مره منذ سنين شابوا للستايلست التي اثرت عليها بالإيجاب برافوا فرق شاسع اقيمها 8 من 10.

اما ياسمين الرئيس ارتدت لوك هايل و ستايل كلاسيكي ولكن كان متكامل مع الشعر و المكياج و الاكسسوارات و مختلف عن الموضه الرائجه و لذلك تميز في طلتها اقيمها 9.5 من 10.

واشارت الانصاري قائلة: استطيع القول انه واخيرا ابتدء الجميع يلتفتوا وينصتوا للنقد البناء و الكل على الطريق الصحيح .

اجمل الاطلالات كانت لدره و شرين رضا و مني ذكي و اسوء الاطلالات كانت لسما المصري ومي عمر وامينة خليل التي ارتدت فستان لا يليق مع قوامها الجميل دائما تختار ستايلات مفاجئه لا تناسبها للاسف واقيمها بـ 5 من 10.

واخيرا اثني على تنظيم المكان و جماله كان رائع و عالمي.

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