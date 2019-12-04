لن تصدقي فوائد هذه المواد البسيطة عند إضافتها لماء الاستحمام.. منها الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات أن الاسترخاء في المياه له فوائد صحية عديدة، ويساعد على تخفيف آلام العضلات ويحافظ على صحة القلب، والتنفس بسهولة، لكن هناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن إضافتها إلى ماء الاستحمام لزيادة الفوائد على صحتك وبشرتك بشكل كبير، نذكرها لكم بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

1- لافندر

ضعي من 6 إلى 8 قطرات من زيت اللافندر بماء الاستحمام، حيث يضيف رائحة جميلة إلى جسمك ويساعد كذلك في علاج الحروق، والصداع النصفي ومشاكل البشرة وحب الشباب، أو لدغات الحشرات، والأكزيما، والتهاب الجيوب الأنفية، والإجهاد.

2- أكياس الشاي

ضعي 6 أكياس من الشاي إلى حمامك، فهو يعمل كمضادة للأكسدة وللميكروبات، وإضافة أكياس الشاي إلى حمامك سيساعد البشرة على امتصاص العناصر الغذائية المفيدة منه بشكل أسرع من الاعتماد عليه كمشروب.

تتمتع حمامات الشاي بفوائد متعددة، حيث تعمل كمضاد للالتهابات، ومضاد للسرطان، وتعزيز مناعة الجسم، كما تزيل سموم البشرة، وتؤخر شيخوخة خلايا الجلد، وتعزز شفاء القروح والجروح، وتحسن الصدفية، وتساعد في علاج حب الشباب ومنع ظهوره.

3- الملح الإنجليزي

يساعد الملح الإنجليزي على تخفيف جميع أنواع الأوجاع والآلام، واسترخاء العضلات وتخفيف آلام المفاصل والكدمات والأرق والصدفية وآلام العضلات وحروق الشمس والقدمين المتورمة.

4- الشوفان

حمام دقيق الشوفان هو وسيلة رائعة للتخلص من حكة الجلد، بالإضافة إلى تنظيف البشرة.

5- زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على فوائد كبيرة للبشرة، فهو ملطف للجيد ومرطب طبيعي للأكزيما. استخدام زيت جوز الهند هو وسيلة رائعة للحد من استخدام كريمات الأكزيما.

6- الورود

تحسن حمامات الورد من مزاجك وتساعد على ترطيب البشرة، فتبدين أكثر إشراقا ونعومة، وتخلصك من الإجهاد.

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7- الزنجبيل

يخفف الزنجبيل من أعراض البرد والأنفلوانز، كما يزيل السموم من الجسد، وتزيد من تدفق الدورة الدموية.

8- صودا الخبز

تخلصك أيضًا من سموم الجسم، والالتهابات الفطرية والأكازيما والصدفية، والجدري.

9- العسل

يعمل العسل كمضاد للأكسدة والجراثيم، والفطريات والالتهابات، وهو حل مثالي جدا لترطيب البشرة.

10- الليمون

حمامات الليمون ستخلصك من الزيوت الزائدة في البشرة، والروائح الكريهة، كما يعمل كمطهر للبشرة، ويخلصك من التجاعيد.

11- الحليب

حمامات الحليب تعالج الكثير من الأمراض الجلدية، وتعمل كذلك كمقشر للجلد، وتخفيف حروق الشمس.

12- زيت الزيتون

يساعد على ترطيب البشرة ويعالج جفاف القدمين، كما يجعل شعرك أكثر لمعانًا.

13- القهوة

تحتوي حبوب البن على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، وتخلصك من الزيوت الزائدة في البشرة.