"بلاش اكتئاب".. 5 أطعمة تزيد هرمون السعادة لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

كثير منا يجهل أن لنوعية الطعام الذي نتناوله تأثير قوي على الدماغ وانعكاس على الحالة المزاجية.

ووفقًا لموقع البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير "goodmorningamerica"، ربطت الدراسات العلمية الأكل الصحي بشكل عام، بأهميته في تقليل مخاطر الاكتئاب الحاد الذي بدوره يؤدي إلى الانتحار.

وتؤثر التغذية أيضًا على الجهاز المناعي، والذي ثبت أنه يؤثر على خطر الاكتئاب أيضًا، لذا حاول إضافة الأطعمة الخمس التي نذكرها إلى نظامك الغذائي اليومي؛ لأنها تعزز الحالة المزاجية.

1-السلمون

السلمون هو قوة غذائية مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومغذٍ رئيسي لا تنتجه أجسامنا بمفردها.

والأحماض الدهنية أوميجا 3، جزء من الأغشية التي تحيط بالخلايا في الجسم، وخاصة في الدماغ، وأظهرت الأبحاث أن استهلاك السمك مثل السلمون مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يخفف من الشعور بالاكتئاب ويعزز إفراز هرمون السعادة السيروتونين.

وللسلمون هو أيضا دور قوي في مكافحة الالتهابات في الجسم التي تلعب دورا في الاكتئاب، وفقا لبحث جديد صدر في يناير.

جرّب سمك السلمون المشوي بالليمون المشوي على شكل كيلي ليفيك على الجرجير.

2- الشوكولاتة الداكنة

قد تجعلك الحلوى تشعر بالكآبة بعد تناولها، لكن قطعة من الشوكولاتة الداكنة قد تعطيك دفعة قوية من السعادة.

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قد لا تؤثر الشوكولاتة الداكنة على عقلك أو حالتك المزاجية فحسب، بل تؤثر إيجابيا على الجهاز المناعي، وفقًا لبحث صدر في وقت سابق من هذا العام.

3- التوت

الفواكه كلها جيدة، ومن المهم جعلها كجزء من نظام غذائك المتوازن، ولكن التوت بالأخص له تأثير قوي على الدماغ؛ لأنه غني بالفلافونويد، ما يساعد على تنظيم الحالة المزاجية وتحسين الذاكرة ويقلل الالتهاب.

تناول الفراولة مع التوت تعلوها رشة خفيفة من السكر.

4- السبانخ واللفت

الخضروات المورقة الداكنة مثل السبانخ، والكال (وهو نبات من عائلة الملفوف والبروكولي والقرنبيط)، ممتلئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي أطعمة مقاومة للالتهابات أيضًا.

كما أن الخضر غني بالماغنيسيوم الذي يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف المخ والحالة المزاجية.

جرب وصفة حساء الخضروات الخضراء يوما.

5- اللوز

اللوز من الدهون الصحية التي تعزز صحة الدماغ. كما أنها غنية بمركب يسمى التيروزين، والذي وجد أنه يمنع حدوث انخفاض في الوظيفة الإدراكية، وخاصةً في مواجهة الإجهاد والاكتئاب ويرفع من مستوى هرمون السعادة.

جرّب سلطة جرجير Wolfgang Puck مع اليوسفي والكمثرى الآسيوية والتوت البري المجفف مع اللوز المحمص.