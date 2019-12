أحمر الشفاه الغليتر مثالي لحفلة نهاية العام... إليك أجمل الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - المكياج الغليتر هو أحد أكثر أساليب المكياج رواجاً لهذا الشتاء، بما فيه الروج الغليتر، الذي يعد أفضل طريقة للحصول على إطلالة جذابة خلال الاحتفالات والسهرات، وتحديداً في سهرة نهاية العام. حيث يُبرز الشفاه بأسلوب احتفالي أنثوي فائق الجمال. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل ألوان أحمر الشفاه الغليتر لتمضية سهرة رأس بأبهى حلة.

Charlotte Tilbury Pillow Talk Diamonds

Charlotte Tilbury Pillow Talk Diamonds



يتميز أحمر الشفاه الزهري الغليتر هذا من شارلوت تيلبوري، بتركيبته الغنية واللامعة التي تعمل على إبراز الشفتين وجعلهما أكثر امتلاءً وجاذبيةً. وبالإمكان استخدامه بمفرده على الشفاه، أو فوق أي أحمر شفاه ترغبين في اعتماده خلال سهرة نهاية العام، فيحوله الى أحمر شفاه براق يضيء إطلالتك ويضفي على مظهرك وميضاً جذاباً.



MAC Kiss of Stars Lipstick in Walk of Shame



MAC Kiss of Stars Lipstick in Walk of Shame



إذا كنت تميلين الى الروج الغليتر الداكن، سيشكل MAC Kiss of Stars Lipstick in Walk of Shame الخيار المثالي لك، إذ يتوافر بألوان جذابة جداً وملائمة للاحتفال بنهاية العام، لا سيما الأرجواني، فهو يجعل شفتيك أكثر امتلاءً وجاذبيةً، إضافة الى أنه يتميز بتركيبته الغنية التي تدوم طويلاً.

Bobbi Brown Luxe Jewel Lipstick in Tahitian Pearl

Bobbi Brown Luxe Jewel Lipstick in Tahitian Pearl



ليس أفضل من اللون الذهبي البراق لتمضية سهرة نهاية العام بإطلالة فائقة الأنوثة والجمال. لذلك، يعد أحمر الشفاه هذا من بوبي براون ذو اللون الذهبي البراق أحد أفضل خيارات أحمر الشفاه البراق، فلا تترددي في تجربته بشكل يتناغم مع مكياجك ولون فستانك.



Chantecaille Lip Cristal in Carnelian

Chantecaille Lip Cristal in Carnelian



يتميز أحمر الشفاه الغليتر هذا بلونه الأحمر الدافئ والغني الذي يشكل خياراً رائعاً لإطلالة حفلة نهاية العام، لا سيما أن اللون الأحمر هو لون احتفالي بامتياز، يعمل على إبراز شفتيك بأسلوب راق وأنثوي، علماً أنه ملائم جداً لفستانك الأسود، بحيث يضيء وجهك ويمنحك بريقاً جذاباً.



Juicy Couture Glitter Cream Lipstick in 01 Crown Jewel

Juicy Couture Glitter Cream Lipstick in 01 Crown Jewel



إن أحمر الشفاه هذا ذو اللون الحيوي الجذاب، يتميز بتركيبته اللامعة التي سرعان ما تجف لتمنح الشفاه وميضاً براقاً فائق الجاذبية، مما يجعله مثالياً لحفلة نهاية العام، فهو يجعل شفتيك أكبر حجماً وأكثر بروزاً، ليعزز من جمال مكياجك وشفتيك.

