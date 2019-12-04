إطلالات بلقيس بالقفاطين والفساتين الفاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - منذ دخولها عالم الفن والأضواء، تميزت بلقيس فتحي باطلالاتها ذات الطابع الملكي الفاخر، والتي تختارها بعناية في مختلف المناسبات والحفلات الخاصة، من دور أزياء عالمية ومحلية، وتتنوع هذه الخيارات بين الفساتين الفخمة وبين موديلات القفاطين الشرقية التي تعتمدها بأساليب ناعمة، وتنسقها بطرق مميزة مفعمة بالأنوثة، واليوم جمعنا بالصور أجمل اطلالات بلقيس بالقفاطين والفساتين الفاخرة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.



بلقيس في فستان فاخر من لابورجوازي

فستان باللون الزيتي من لابورجوازي اختارته بلقيس فتحي



تألقت بلقيس فتحي في أحدث اطلالاتها في تصميم فاخر اختارته من دار لابورجوازي Labourjoisie، وكان عبارة عن فستان سهرة من قماش الأورغانزا باللون الزيتي الغني، بقصة ناعمة ومزين بحزام ذهبي على الخصر، ومن فوقه اعتمدت كاب Cape من قماش الشيفون المطرز بالخيوط الذهبي زاد اللوك فخامة، وبخاصة مع اكسسوار الرأس الذي زينت به شعرها والمجوهرات الماسية.





قفطان أبيض تألقت به بلقيس فتحي

بلقيس فتحي في قفطان من زينة زكي



عندما تختار بلقيس فتحي اطلالات في القفطان، فهي لا تعتمد النمط التقليدي الكلاسيكي، بل تختار التصميمات المميزة، مثل هذه الاطلالة التي تألقت فيها في قفطان فاخر باللون الأبيض من زينة زكي Zeena zaki، مصنوع من قماش التفتا ومطرز بالكريستال والخيوط الفضية. محدد الخصر وأكمامه مزينة بالكشكش.

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فساتين خطوبة للمحجبات بوحي من إطلالات بلقيس



فستان باللون الكحلي اختارته بلقيس فتحي

فستان فاخر باللون الكحلي اختارته بلقيس فتحي





اطلالة لافتة اختارتها بلقيس فتحي لإحدى المناسبات، في فستان مميز تصميمه بدا مزيجًا بين القفطان وفستان سهرة مصنوع من قماش الموسلين باللون الكحلي، وعند الصدر مطرز بحبات ناعمة من الكريستال، ولها كاب يتدلى من جهة واحدة يضفي لمسات مميزة على الاطلالة.





اطلالة ذهبية فاخرة تألقت به بلقيس فتحي

فستان ذهبي فاخر تألقت به بلقيس





إحدى أكثر اطلالات بلقيس فخامة كانت هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها تصميمًا مستوحًى من الساري الهندي، بدا أيضًا مزيجًا بين الفستان والقفطان، مصنوعًا من قماش ذهبي فاخر. محدد الخصر بحزام وله وشاح يتدلى على كتف واحدة، وقد نسقت مع اللوك مجوهرات ماسية لافتة.



اطلالات بلقيس بالقفاطين والفساتين الفاخرة، شاهدي الصور التي اخترناها لكِ من مناسبات مختلفة تألقت بها، واستوحي من الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل والأكثر فخامة.

إطلالات بلقيس الراقية باللون الأبيض