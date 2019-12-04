إليسا ودرة ودينا الشربيني.. نجمات خطفن الأنظار بـ "فستان البليزر"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - هذه ليست المرة الأولى التي نتناول فيها صيحة فستان البليزر، بينما للعام الثاني على التوالي تجبرنا أناقة هذه القطعة على طرحها كخيار عصري لعام ٢٠٢٠.



صحيح أنّ هناك كثيرًا من النجمات اعتمدن صيحة فستان البليزر، إلا أنه خلال الفترة القريبة السابقة، شاهدنا نجمات تعيد ارتداءها في اطلالات متفردة ورائعة.



إليسا تعتمد فستان البليزر من الترتر

إليسا



اختارت المطربة اللبنانية إليسا خلال حفلها بكندا، اطلالة مكونة من فستان البليزر، مزين بالكامل بالترتر الأسود، مع قصّة الصدر المزدوج المزين بأزار ذهبية، الفستان بتوقيع دار بالمان balmain التي أبدعت في تقديم تشكيلة كاملة من فساتين البليزر المطرزة والعصرية، المناسبة للمساء.



درة تذهب إلى طبعة الكاروهات الرائجة هذا الشتاء

درة



من الدار نفسها، بالمان، اختارت الممثلة التونسية درة خلال إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١، فستان البليزر المطبع بمربعات الكاروهات، زُين التصميم بالأزرار الذهبية أيضًا، مع صدرية ملفوفة wrap. انتعلت درة مع فستان البليزر، زوجًا من أحذية البوت برقبة مهدلة، وهي صيحة أخرى من موضة شتاء ٢٠٢٠.



دينا الشربيني تعتمد فستان البليزر بستايل جريء

دينا الشربيني



أما الممثلة المصرية دينا الشربيني فذهبت إلى تصميم أكثر جرأة من فستان البليزر، وذلك خلال حضورها مع زوجها النجم عمرو دياب موسم الرياض، حيث اعتمدت تصميمًا بكتف واحدة مكشوفة مع بقية التفاصيل الأساسية لهذه القطعة، ويبدو أنّ اللون الأسود هو الأكثر جاذبية للنجمات، بخاصة عندما تميّزه الأزرار الذهبية.



شاهدي أجمل الاطلالات بفستان البليزر من اختيار النجمات العرب والعالميات أيضًا.

اطلالات بفستان البليزر من اختيار النجمات العالميات

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