طريقة تنسيق بلوفرات موضة شتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - برزت تشكيلة واسعة من الكنزات الصوف، والتي تشكل أبرز صيحات هذا الموسم ، ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020.
شاهدي مجموعة من أحدث الموديلات واستوحي طرق تنسيقها بأناقة.
بلوفرات طويلة موضة 2020
برزت هذا العام موضة البلوفرات الطويلة والتي تأتي في صالح المحجبات حيث يسهل تنسيقها مع مختلف الأزياء خاصة البناطيل الـ Skinny والتنانير مستقيمة القصة Pencil skirts، شاهدي أجمل الموديلات التي جمعناها لكِ من عروض كلوديا لي Claudia Li وماكس مارا Max Mara.
بلوفرات مطبعة موضة شتاء 2020
اكتظت مجموعات شتاء 2020 بالكنزات الصوف الغنية بالطبعات والألوان لا سيما النقوشات البرية الرائجة فتألقت عارضات إم اس جي إم MSGM و R13 بموديلات تميزت بقصاتها الفضفاضة التي تساعد في إخفاء عيوب الجسم النحيل وتمنح من ترتديها مدى أعرض، احرصي على تنسيقها مع تنانير جلد سوداء وبوط طويل من نفس اللون لتحصلي على لوك شبابي يبرز طول قامتك.
الكاروه صيحة موضة خريف وشتاء 2019-2020
بلوفرات قصيرة موضة الموسم
تعتبر من أبرز إتجاهات شتاء 2020، قدمت ماركات كبيرة مثل بادجلي ميشكا Badgley Mischka و براندون ماكسويل Brandon Maxwell موديلات كفيلة بتجديد اطلالتك الشتوية، نسقيها مع البناطيل الواسعة عالية الخصر بطيها بداخلها أو مع التنانير الماكسي الطويلة المشقوقة على الجانب أو جربي اعتمادها على غرار الفاشينيستا مع التنانير البليسيه.
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الكاروه صيحة موضة خريف وشتاء 2019-2020
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