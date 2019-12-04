أجمل الأزياء بنقشة الفهد وطريقة تنسيقها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - غزت نقوشات طبعة الفهد الملابس جميعها بستايل عصري وجذاب، كما أنها من أجمل وأحدث الصيحات في عالم الموضة.
وحضرت نقشة الفهد على الجاكيتات والمعاطف والأحذية والحقائب والتنورات بقصاتها المختلفة، فضلا عن الاكسسوارات من السكارف أو ال chokers.
طريقة تنسيق ملابس نقشة الفهد
نسقي تنورة مستقيمة بطبعة الفهد مع بلوفر باللون البيج ومعطف طويل باللون البيج، أو اتجهي إلى ارتداء بنطلون بنقشة الفهد مع بلوفر أسود على سبيل المثال.
نقشة الفهد تكون رائعة مع اللون البرتقالي، اللون الأحمر، اللون الزيتي، كذلك الأسود، لذا لا تتردي مطلقا في تنسيقه بطريقة جذابة ومختلفة وأنيقة.
نسقي فستان بطبعة الفهد مع بوت طويل وجاكيت جينز طويل واستمتعي بلوك مثالي، اتجهي إلى تنسيق فستان منقوش مع جاكيت جلد واحصلي على لوك جذاب.
ولأن جاذبية طبعة الفهد لا تقاوم، اتجهت إليها كثير من مدوني الموضة مثل لينا أسعد ومايا ويليمز وغيرهن الكثيرات.
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