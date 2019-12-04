“شاهد” مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

فجر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً، بعدما أظهر الفنانة اللبنانية مايا دياب، وهي تقرأ الفاتحة، قبل أن تبدأ بتلاوة الصلاة المسيحية، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان قد نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الفنانين ‏المشاركين بمسرحية “لوكاندة الأوباش”، والتي تعرض خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من بينهم حسن الرداد ومايا دياب وهم يتلون سورة الفاتحة، قبل أن تتبعها دياب بتلاوة ‏الصلاة المسيحية.‏

ومن المقرر عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” المشاركة في فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة ‏العربية السعودية، اليوم 4 ديسمبر.‏

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ضجت بموجة غضب واسعة، عقب إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن حفل جديد ضمن موسم الرياض يحيه الفنان المغربي المتهم بالتحرش وقضايا اغتصاب سعد المجرد مع الفنانة مريام فارس.

وأعلن “آل الشيخ” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن حفل غنائي للمطربين سعد المجرد، وميريام فارس، وفرقة ميامي، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.