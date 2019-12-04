ميرفت التلاوي وزينب بشير تشاركان في دعم المرأة العربية بالأردن 

شاركت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة، والمهندسة زينب بشير، عضو جمعية موناكو، في الدورة الرابعة من مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، وافتتحته وزيرة دولة الأداء المؤسسي دكتورة ياسرة غوشة.

ناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تخص المرأة منها الزواج المبكر والقوانين التي تحد من حرية النساء وخرجت توصيات من كل الحاضرات، بضرورة دعم المرأة اللبنانية في مطالبتها بحقوقها من خلال مشاركتها في المظاهرات الأخيرة، وتحفيز المرأة على تخطي الحواجز وعرقلة تقدمها.