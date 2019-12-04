شاركت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة، والمهندسة زينب بشير، عضو جمعية موناكو، في الدورة الرابعة من مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، وافتتحته وزيرة دولة الأداء المؤسسي دكتورة ياسرة غوشة.
ناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تخص المرأة منها الزواج المبكر والقوانين التي تحد من حرية النساء وخرجت توصيات من كل الحاضرات، بضرورة دعم المرأة اللبنانية في مطالبتها بحقوقها من خلال مشاركتها في المظاهرات الأخيرة، وتحفيز المرأة على تخطي الحواجز وعرقلة تقدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميرفت التلاوي وزينب بشير تشاركان في دعم المرأة العربية بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.