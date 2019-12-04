تامر أمين: أصالة انفصلت عن طارق العريان.. "ربنا يهدي النفوس"

تناول الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة الأمس، من برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، الأزمة التي تمر بها الفنانة أصالة، وبكاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، ضمن إطار فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الإعلامي تامر أمين، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت الإعلامية هبة الأباصيري، بدأت بالحديث عن الفنانة، أصالة، قائلة: "أعرفها عن قُرب، إنسانة جميلة وأتمنى أن تتخطى الوعكة النفسية التي تمر بها"، ليرد الإعلامي قائلا "إنها انفصلت بالفعل عن زوجها".

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وقال تامر أمين، إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

أصالة تبكي بـ"موسم الرياض"

ودخلت الفنانة أصالة نصري، في نوبة بكاء خلال أدائها أغنية "ذاك الغبي"، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

وألمحت أصالة، في وقت سابق، إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بحفل دار الأوبرا في 13 نوفمبر الجاري، وقالت بين فواصل الأغنيات، ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا".