الحكم على مليونير بالسجن 13 عاما.. يغوي النساء على الإنترنت للنصب عليهن

أصدرت محكمة أمريكية، حكما على المليونير الأمريكي جون مارتن هيل، 35 عامًا، بالسجن 13 عامًا، مع وقف التنفيذ، بتهمة إغواء النساء عبر مواقع التعارف في شبكة الإنترنت بغرض الاستيلاء على أموالهن.
وكان مثل "هيل"، أمام المحكمة يوم 27 أكتوبر الماضي بتهم الاحتيال والخداع المتكررة، وقد تضمن قرار الحكم إلزامه بدفع 83.5 ألف دولار، لامرأة من ضحاياه، وإعادة سيارة من نوع "BMW" اشتراها من أموالها، مع منعه من استخدام مواقع التعارف بعد خروجه من السجن.
وقد كشف التحقيق، أن هذا المحتال كان سابقا يعيش في مدينة "دولوت" الأمريكية مع امرأة ثانية ولديهما طفل، وإنه غير اسمه ما لا يقل عن خمس مرات خلال عامين، ومع كل هذا لم يعترف إلا باحتيال واحد فقط.
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