أحمد سعد يتحدث عن تجربته المقبلة في الزواج: هتكون من خارج الوسط

قال الفنان أحمد سعد، إنه لم يتأثر بفشله في زيجاته، لكنه سيحاول الزواج من فتاة عادية بعيدة عن الأضواء، الفترة المقبلة.

وقال "سعد" في مداخلة مع برنامج "MBC Trending": "كل حالة تزوجتها لها ظروفها، وممكن يكون نتيجة اختياري لشخصيات صعبة، وممكن أكون أنا الصعب، فعندما أخرج من كل مشكلة بحب أشوف نفسي أولا وأحاسبها وبالفعل أرى نفسي غلطان في أشياء كثيرة".

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وأضاف "سعد"، تفاجأت بموضوع حبس سمية الخشاب، ثلاث سنوات بسبب موضوع الشيك، ووقتها أقسمت لها في رسالة أن ما حدث دون علمي، فعندما ذهبت لصرف شيك كان بيننا، أخذت رفضا عليه، ثم قدمته للمحكمة، وقلت وقتها نحل الموضوع وديا وبالفعل حليناه وتم الاتفاق بيننا ولكن للأسف القضية أخذت مجراها خلال اتفاقنا".

وتابع: "كان بينا عشرة مهما حصل، وكلمت سمية وقتها بسبب سوء التفاهم الذي حدث، وقولتلها نحل ودي، قالت خلينا محاكم أفضل".

وأكد "سعد"، أنه لم يأخذ موقفا من الزواج، مشيرا إلى أن زيجاته لن تسبب له عقدة، مؤكدا أن تجربة الزواج المقبلة يفضّل أن تكون من خارج الوسط الفني.