نوال الزغبي تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة ولوك جديد

شاركت المطربة نوال الزغبي، صورة جدية لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة جريئة ، ولوك جديد .
وظهرت نوال الزغبي، بـفستان من اللون الذهبى من الشبيكة ،القصير والكرانيش ،وهى مستلقية.
وضعت نوال الزغبي، لمسات من الميكب الصاخب الذى اعتمد على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها ،كما حرصت على تسريحة شعر مموج من اللون الذهبي الفاقع .
وعلقت نوال على الصورة بمقطع من أغنية لها "وبيتقل والتقل سياسة والكلمة يردها بغلاسة ياما عاني فى ليلة وياما قاسى كلها أفلام".
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