محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: يعد الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها فيتامين سي والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور. ويعتقد الأطباء أن الكيوي يساعد على محاربة أعراض الاكتئاب، والوقاية من اضطرابات الرؤية، وتقليل التوتر والضغط العصبي، كما يعمل على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا. لقراءة المزيد عن: دايت الكيوي.. هكذا تفقد وزنك في 4 أيام.. اضغط هنـــا.

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