6 ملاعق شاي.. كمية السكر المسموح بها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية السكر المسموح بها يوميا تبلغ 25 جراما كحد أقصى، موضحة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ممسوحة.

وأوضحت المنظمة أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد.

وينصح أطباء بتخفيض نسبة السكريات المضافة بشكل تدريجي مع الاستعاضة عن المشروبات والوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات بخيارات صحية، مثل المياه الغنية بنكهات الفاكهة بدلا من المشروبات الغازية، والزبادي مثلا كبديل عن الحلوى والكعك.

ويحذر مختصون من تواجد السكريات المضافة بنسب عالية في بعض الأغذية غير المتوقعة، مثل قطع البروتين والصلصات وبعض عصائر الفاكهة والزبادي المحلاة.