“هاشلي بربارة مع بنات الحارة”.. “شاهد” نانسي عجرم تنشر صورة تنكرية مع بناتها

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لها مع بناتها على حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العربي.

وظهرت الفنانة اللبنانية على موقع الصور العالمي “إنستغرام” مع بناتها بزي تنكري بمناسبة “عيد البربارة”، وعلقت “هاشلي بربارة مع بنات الحارة”، وظهرت نانسي وبناتها بملابس منزلية ومرتدين شعر مستعار ملون.

وعيد القديسة البربارة، عيد ديني مسيحي يحتفل به فى لبنان 4 من ديسمبر كل عام.

وتنشر نانسي عجرم بشكل دائم صورا تجمعها مع بناتها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على “إنستغرام”، وتحظي تلك الصور بإعجاب الكثير من جمهور نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي.

​ويتابع نانسي عجرم على “إنستغرام” 23.7 مليون متابع، بينما يتابعها على حسابها الرسمي على “تويتر” 14 مليون متابع.