"شفايف الشيطان".. أحدث موضة في عمليات التجميل بـ8 زوايا

"الفيلر"، و"التوريد"، عمليات تجميل عدة ارتبطت بالشفاه، حيث البحث عن الشفاه المثالية، هو حلم كل الفتيات، خاصة مع الموضة المتلاحقة في عالم التجميل، من ألوان وردية، وحمراء و"مات" وغيرها.

ولعل أبرز وأغرب هذه الموضات الجديدة، هي موضة "ِشفاه الشيطان"، أو"شفاه الأخطبوط"، ويتراوح عدد زوايا الشفاه الجديدة من 6 إلى 8 زوايا بحسب الصور المنتشرة على "الإنترنت"، بحسب "روسيا اليوم".

Advertisements

وتلك الشفاه ابتكرها واحد من الخبراء في مجال التجميل هو "إيميليان براودي"، وهو ليس طبيب تجميل، وإنما ينفذها للراغبات، ما حقق له شهرة كبيرة على الإنترنت، وكانت بداية عمله في تجارة الأدوية الطبية، لينتقل بعدها إلى تقديم خدمات في التجميل.

وتأتي تلك موضة "شفاه الشيطان" بعد موضة تكبير الشفاه الشهيرة، والتي كان الهدف منها جذب الجنس الآخر، حيث أصبحت عمليات تجميل الشفاه منتشرة بشكل كبيرة بين المشاهير والجميع.