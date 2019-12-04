مريم عامر منيب تنشر صورة "تركيب" مع والدها: "كان نفسي تبقى حقيقة"

"كانت صورة أحلامي دايمًا".. جملة عبرت من خلالها مريم، ابنة الفنان عامر منيب، عن سعادتها بالصورة المركبة التي جمعت بينها وبين والدها الفنان الراحل خلال حفل تخرجها، والتي أهداها لها مصمم الجرافيك محمد النجار، ليجمع بين الماضي والحاضر في آن احد.

وشاركت "مريم" الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقت معها تعليقًا عبرت فيه عن فرحتها بالصورة، قائلة: "بالتأكيد أفضل شيء رأيته في حياتى شكرًا جزيلًا لك".

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مريم عامر منيب تحيي ذكرى والدها الثامنة من خلال ديو مشترك

وأحييت مريم، ابنه الفنان الراحل عامر منيب، ذكراه الثامنة بـ"ديو مشترك"، جمع بينهما، خلال أغنية "عامل ايه في حياتك"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل استديو التسجيل، بدأت مريم في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، بصوت ملئ بالشجن، بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.

وحققت الأغنية نحو 3 ملايين و900 ألف مشاهدة بعد مرور 7 أيام على طرحها بموقع يوتيوب الشهير، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومكساج هاني محروس، وإخراج خالد الشوربجي.