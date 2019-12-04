تقرير: الكويت الأعلى بين الدول الخليجية في تعدد الزوجات

خلال فعاليات منتدى "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات"، المقام حاليا في الدوحة بقطر، احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية.
وبحسب تقرير "حالة الزواج في العالم العربي"، الذي أعلن أمس ضمن المنتدى، جاءت قطر في المرتبة الثانية، تلتها البحرين.
وقال التقرير، بحسب "روسيا اليوم"، إن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010 - 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.
فيما لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات.
وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979 - 2010.
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