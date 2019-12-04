دراسة توضح خطورة مستحضرات التجميل: تتضمن ميكروبات مميتة

أكدت دراسة حديثة، في المملكة المتحدة، أن حوالي 90% من المنتجات المستخدمة في مستحضرات التجميل يمكن أن تتضمن ميكروبات مميتة.
وبحسب ما ذكره موقع "ساينس ألرت"، أن هناك 4 أنواع من الماكياج وأحمر الشفاه وكحل العيون والمسكرة، وجد داخلهم مستويات عالية من التلوث البكتيري.
وفحص الفريق البحثي، 467 منتجا تضمن، 96 أحمر شفاه، و92 كحل عيون، و93 مسكرة، و107 ملمع شفاه، و79 إسفنجة بيضاوية.
ولمحاولة معرفة السبب، أجرى الفريق استبيانا لدراسة عادات استخدام المكياج، حيث وجدوا أن المشكلة من المحتمل أن تكون نتيجة خطأ يرتكبه المستخدم.
ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن معظم المستخدمين يواصلون استعمال الماكياج حتى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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