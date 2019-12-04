الفائزون بجوائز الأزياء البريطانية لعام 2019.. من كانت الأيقونة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم ليلة الإثنين الماضي حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية لهذا العام، والذي استضافته الممثلة الحائزة على جائزة الـ "غولدن غلوب" تريسي إليس روس، وذلك في قاعة ألبرت الملكية في لندن، وحضر الحفل نخبة من أكبر الأسماء في صناعة الموضة والسينما للإحتفال بالمواهب الصاعدة من مصممين وعارضات. وشملت قائمة الضيوف أشهر المصممين، أمثال دوناتيلا فيرساتشي وجورجيو أرماني، إلى جانب نجمات هوليوود بما في ذلك جوليا روبرتس، وكيت بلانشيت.

وحصل المصمم المبدع دانييل لي، المدير الإبداعي لعلامة "بوتيغا فينيتا"، على أربع جوائز من بينها "العلامة التجارية للعام" و"مصمم العام"، فيما فازت العارضة الصاعدة آدوت أكيش على لقب "عارضة السنة" ، في حين حصلت العلامة التجارية الفاخرة الناشئة للنجمة ريهانا "Fenty" على جائزة "Urban Luxe".

وفيما يلي أسماء الفائزين بجوائز الأزياء البريطانية لسنة 2019:

أفضل مصمم لهذا العام

فاز المصمم دانيال لي، لعلامة "بوتيغا فينيتا"، من بين المرشحين، وهم: اليساندرو ميشيل لعلامة "غوتشي"، وجوناثان أندرسون لعلامة "لويڤي،" وكيم جونز لعلامة "ديور" للرجال، ميوشيا برادا لعلامة "برادا".

أفضل مصمم إكسسوارات لهذا العام

فاز دانييل لي لعلامة "بوتيغا فينيتا"، من بين المرشحين، وهم: اليساندرو ميشيل لعلامة "غوتشي"، وجوناثان أندرسون لعلامة "لويڤي،" وكيم جونز لعلامة "ديور" للرجال، وسيمون بورت جاكيموس لـ "جاكيموس".

أفضل علامة تجاريّة لهذا العام

العلامة الفائزة كانت "بوتيغا فينيتا"، فيما كانت العلامات المتنافسة، هي: غوتشي وجاكيموس ولويڤي وبرادا.

أفضل مصمم بريطاني لهذا العام – للأزياء الرجاليّة

الفائز كان كيم جونز لعلامة "ديور" للرجال، فيما كان المرشحون، وهم: غريس والس بونر لعلامة والس بونر، مارتن روز لعلامة مارتن روز، ريكاردو تيسكي لعلامة بربري، كريج غرين لعلامة كريج غرين.

أفضل مصمم بريطاني لهذا العام – للأزياء النسائية

دانييل لي لعلامة بوتيغا فينيتا، فيما كان المرشحون، وهم: جون غاليانو لعلامة ميزون مارغييلا، جوناثان أندرسون لعلامتي جي دبليو أندرسون ولويڤي، ريتشارد كوين لعلامة ريتشارد كوين، سيمون روشا لعلامة سيمون روشا.

أفضل موهبة بريطانية ناشئة- فئة الملابس الرجالية

الفائزة كانت بيثاني ويليامز لعلامة بيثاني ويليامز، في حين كان المرشحون، وهم: بن كوتريل وماثيو داينتي لعلامة كوتويلر، كيكو كوستادينوف لعلامة كيكو كوستادينوف، فيبي إنجليش لعلامة فيبي إنجليش، صوفيا برانتيرا لعلامة آريس

أفضل موهبة بريطانية ناشئة- فئة الملابس النسائية

الفائزة كانت ريجينا بيو لعلامة ريجينا بيو، من بين بين المرشحين، وهم: لورا وديانا فانينغ لعلامة كيكو كوستادينوف، ماتي بوفان لعلامة ماتي بوفان، فيبي إنجليش لعلامة فيبي إنجليش، روش ماهتاني لعلامة أليغيري.

أفضل مدير أعمال

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الفائز كان ريمو روفيني لعلامة مونكلر، في حين كان المرشحون، وهم: ألكساندر أرنو لعلامة Rimowa ، وخوسيه نيفيس لعلامة Farfetch ، وماركو بيزاري لعلامة غوتشي ، وماركو غوبيتي لعلامة بربري

أفضل عارضة أزياء

الفائزة أدوت أكيش، من بين المرشحات، وهنّ: كايا جيربر، أدوا أبواه، ويني هارلو، أديسوا أيوي.

جائزة "Urban Luxe"

الفائزة كانت علامة فنتي لريهانا، من بين المرشحين، وهم: أليكس، مارين سير، مارتين روز، مونكلر جينيوس.

جائزة المصممين

فاز كريستوفر كين لعلامة كريستوفر كين، من بين المرشحين، وهم: جوناثان أندرسون لعلامة جي دبليو أندرسون، مارغريت هاول لعلامة مارغريت هويل، روكساندا إيلينيتش لعلامة روكساندا، سيمون روشا لعلامة سيمون روشا.

جائزة تريل بليزر

سارة بيرتون لعلامة ألكسندر ماكوين

جائزة الإنجاز المتميز

جورجيو أرماني

أيقونة الموضة

نعومي كامبل

جائزة Isabella Blow Award لصانع الأزياء

سام ماكنايت

جائزة التغيير الإيجابي

العلامات التجارية الموقعة على وثيقة صناعة الأزياء المستدامة، وهي: إيمانويل جينتزبرجر، ألكساندر ماكوين، غابرييل ماجيو، ستيلا مكارتني، خوسيه نيفيس، فارفيتش، ستيفان سيدل، بوما، تييري أندريتا، مولبيري وولفغانغ بلاو وكوندي ناست.