قصر باكنغهام يستقبل ميلانيا ترامب.. وسعر معطفها صادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقفت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، 37 عامًا، إلى جانب الملكة إليزابيث لأجل استقبال قادة العالم وزوجاتهم في قصر "باكينغهام" ليلة أمس الثلاثاء، وذلك استعدادًا لانطلاق فعاليات قمّة الناتو.

وفي هذه المُناسبة رفيعة المُستوى، حرصت الدّوقة على ارتداء إطلالةٍ ملكيّة راقية ضمن كتاب قواعد اللباس الذي حدّدته ملكة البلاد، فاختارت ميدلتون فستانًا أخضر اللون من توقيع مصممة الأزياء النيوزيلندية إيميليا ويكستيد، بلغ سعره 1253 دولارًا.

وتميّز الفستان بالحشمة، حيث جاء بكمّين طويلين وياقة دائرية مُرتفعة، زيّنته بعض الكسرات في الأعلى والأسفل، في إشارة إلى أنّها المرّة الثانية التي ترتدي فيها كيت ميدلتون فستانًا من توقيع إميليا ويكستيد، في أقل من شهر؛ ففي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أسدلت فستانًا أزرق اللون بتوقيع المُصممة النيوزيلندية، عندما حضرت حدث إطلاق "رابطة الطوارئ الوطنية".

وعلى صعيد تسريحة الشّعر والمكياج، اختارت الدوقة تسريحة ضخمة بعض الشيء، وأبعدت خصلاتها البنية عن معالم وجهها لتبرز جماله بالقليل من مكياج العيون، ولمسة من أحمر الشّفاه المشمشي.

وشوهدت سيارة دوقة كامبريدج تصل قصر باكينغهام ليجتمع أفراد العائلة الملكية البريطانية من أجل استقبال ضيوفهم، فوقفت الملكة إليزابيث وبجانبها الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوول كاميليا في بهو قصر "باكينغهام"، وبدأوا بالترحيب بالضيوف، قادة حزب الناتو.

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وكان على رأس قائمة الضيوف رئيس الولايات المُتّحدة دونالد ترامب وزوجته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، والتي يصعب عدم ملاحظتها في أيّ حدث تحضره بسبب أناقتها المُفرطة، كونها تعتبر أيقونة الموضة، نظرًا لعملها السابق كعارضة أزياء قبل استلامها كرسي العرش الأمريكي.

ووصلت ميلانيا ترامب قصر "باكينغهام" مرتدية معطف "كاب" لونه أصفر بتوقيع علامة "فالنتينو" الإيطالية، بلغ سعره 6106 دولارات، واعتمدت في إطلالتها تنسيقًا جريئًا، ألا وهو إدخال لمسات من لون الفوشيا ودمجه مع الأصفر، واردت أسفل معطفها بلوزة بلون الفوشيا طابقت الكعب العالي المصنوع من قماش الشامواه، من توقيع كريستيان لوبوتان.

ومن سيدات العالم الأول الذين حضروا حفل الاستقبال في قصر باكينغهام، زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان، والتي حرصت على ارتداء إطلالة ملكية راقية ومحتشمة، ناسبت حجابها والحدث، تألّفت من فستان الستان الكحلي، ونسقت فوقه شال الكروشيه الذي جاء على شكل قصّة المعطف المتصل بذيل قصير، وزّمت خصرها بحزام ضخم عصري التصميم، وأنهت إطلالتها بلمسة بروش الأزهار على الحزام.