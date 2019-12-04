بعد 50 عامًا من إنشائها.. هذه الطبعة من ديور منتشرة في كل مكان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد طبعة Oblique من أشهر الطبعات العريقة للعلامة الفرنسية ديور، حيث تم ابتكارها في عام 1967 على يد المصمم مارك بوهان، والذي كان يشغل آنذاك منصب الإدارة الإبداعية للعلامة الفرنسية منذ سنة 1961 حتى 1989، أما اسمها فهو مقتبس من اسم المجموعة التي صممها كريستيان ديور لموسم خريف وشتاء 1950/1951.

وبالرغم من مرور 52 عامًا على طرحها للمرة الأولى بقيت الطبعة الأيقونية مرادفة للتراث والدراية الفنية للعلامة الفرنسية، حيث تم تضمينها ضمن مجموعات المواسم الأخيرة للمصممة ماريا غراتسيا شيوري.

وظهرت الطبعة للمرة الأولى ضمن مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 1969 حيث زينت العديد من أنماط حقائب اليد، قد تنتشر على العديد من القطع والإكسسوارات ضمن مجموعات العلامة الفرنسية لعام 1971 و 1971، كما ظهرت على أرضية وممرات متجر Dior Monsieur في سبتمبر 1974.

ومنذ بداية العقد الأول من القرن العشرين، استولى جون غاليانو، الذي تولى الإدارة الإبداعية لديور من 1996 إلى 2011، على هذه الطبعة الأسطورية وقام بتقديمها كطبعة من طبعات ستايل الشارع، فاجتاحت طبعة الشعار على المدرجات وزينت إطلالات كاملة من الرأس حتى أخمص القدمين.

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وفي الحملة الإعلانية لخريف وشتاء 2004 التي قام بتصويرها المصور الشهيرة نيك نايت، تألقت السوبر موديل جيزيل بوندشين المتميزة بطبعة Oblique، فظهرت وهي ترتدي "بيكيني" وسترة وحقيبتين مطبعة بهذه الطبعة، وبعد 15 عامًا لا زالت العديد من المؤثرات وأيقونات يرتدين قطع هذه المجموعة بمن فيهن العارضة بيلا حديد.

وفي مجموعة ديور لربيع وصيف 2018، أعادت ماريا غراتسيا تشيوري، المديرة الفنية للدار منذ يوليو 2016، إحياء الطبعة من الأرشيف، فقدمت العديد من الإكسسوارات المطبعة بهذه الطبعة، بما في ذلك حقيبة السرج الأيقونية، وحقيبة Book Tote وزوج من الأحذية الرياضية وقبعة.

ولضمان الحفاظ على جودة الطبعة لازال نسيج Oblique يُصنع في ورش النسيج التاريخية في فلاندرز، وقد تألقت النجمة ريهانا في الشهر الماضي بزي كامل بهذه الطبعة شملت معطفًا ضخمًا وفستانًا قصيرًا وقبعة وحقيبة يد.

بعد 52 عامًا بالضبط من الوجود، هناك شيء واحد مؤكد، لا تزال هذه الطبعة الأيقونية تملك مستقبلًا مشرقًا.