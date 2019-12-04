إطلالات النجمات في حفل رأس السنة بفساتين برّاقة وشراشيب وفتحات الساق

تطلّ علينا النجمات بمختلف الإطلالات بحفلات رأس السنة المميزة لاستقبال السنة الجديدة، وتحرص كلا منهن على مشاركة جمهورها احتفالها أيا كان، وعادة ما يكون الأبرز هن النجمات اللاتي يحتفلن وسط جمهورهن بإحياء حفلات غنائية كبيرة، ومع هذا ما زال هناك البعض يفضل أجواء المنزل الدافئة مع العائلة، وجمعنا لكِ مجموعة من أبرز إطلالات النجمات بحفل رأس السنة.

مايا دياب بجمبسوت من نيكولا جبران

بحفلها الغنائي الضخم هذا العام، اختارت مايا دياب كالعادة إطلالتها من مصممها المفضل نيكولا جبران Nicolas Jebran، بجمبسوت فضي مطرز بالشراشيب بالكامل، مع أكمام طويلة من الشراشيب أيضا، نسقت معه قلادة ضخمة أضافت لمسة غريبة تلفت بها مايا الانظار، مع أقراط أذن فخمة من نفس طاقم القلادة.

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نوال الزغبي بفستان من لابورجوازي

يبدو أن النجمة اللبنانية نوال الزغبي يعجبها أنامل دور ازياء لابورجوازي Labourjoisie بالفترة الأخيرة، وحرصت على أن تستقبل العام الجديد بتوقيعهم، باعتماد فستان براق لامع، بتصميم الـ Strapless ، مع حزام الخصر ليبرز نحافتها ويضيف لها إطلالة شبابية خاصة مع ذيل الحصان لكي يبدو وجهها نحيفا وأصغر سنا، ولفتنا الفتحة غير المبالغة البسيطة بالفستان المصنوع من التول المطرز، نسقت معه عقد ألماسي، وإسوارة معصم اليد.

شيرين بفستان مشكوك بالخرز الفضي

اختارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فستان شفاف مبطن مشكوك بالخرز الفضي، مع أكمام طويلة، جاء الفستان ميدي طويل ضيق، يبرز قوامها، وبدت به أنحف وأطول مع الكعب العالي، ولم تعتمد على الكثير من المجوهرات حتى لا تبدو متكلفة ومبالغة.

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فاليري أبو شقرا بفستان أحمر جذاب

اختارت الفنانة والمذيعة فاليري أبو شقرا أثناء حضورها أحد الحفلات لرأس السنة فستان أحمر، بكتف واحد من دار قزي وأسطا Azzi And Osta، مع كشاكش جاءت بالـ Warp أضافت مظهر انثوي جرئ غير مبتذل خاصة مع لون الفستان، وأبرزت فتحة الساق الجريئة قوامها وأضافت لها طولا.

ميريام فارس بجمبسوت لامع

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت النجمة ميريام فارس بأحد حفلات رأس السنة الضخمة بإطلالة ملكية، لم تخلو من ذوق ميريام المجنون والمعروف، بجمبسوت مطرز بالكامل بالأحجار الفضية المتدرجة إلى الأسود بربطة العنق، من دون أكمام، اختارت البنطون الواسع ليضيف لها طولا، اعتمدت معه تسريحة الريترو لتبدو ملكة ساطعة مع ألوان الفستان البراقة.

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