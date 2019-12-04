إطلالات رائعة من فساتين السهرة الذهبية في رأس السنة 2020

ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة شتاء 2020 ومجموعات أزياء العطلات ريزورت 2020 أدرجت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من فساتين السهرة الذهبية . كوني على إطلاع بأحدث الموديلات لعلها تكون مصدر إلهام لكِ لإطلالة خاطفة للأنظار في سهرة رأس السنة. انتشرت موضة فساتين السهرة المؤلفة من طبقات وأولت ماركات كبيرة في عالم صناعة الموضة إهتمامًا كبيرًا لها فقدمت ماركة ألتوزارا Altuzarra فستان Midi مزين بكسرات البليسيه الدارجه، موديل مميزة يتميز بلمسه عصرية ستحوذ على إعجاب الشابات، اكتفي بتزيينه بقرط طويل وحذاء غير مطرز.

فساتين سهرة بكتف واحد



استحوذت الفساتين بالكتف الواحد One Shoulder dresses على إهتمام المصممين وقدمتها ماركة No. 21 ضمن مجموعة ريزورت 2020 وتميز الفستان بالتنورة الواسعة A Line والفيونكه التي تزين أحد الكتفين، أكملي اللوك بقرط طويل مرصع بالكريستالات الملونة، وأنتعلي حذاء أسود بكعب رفيع.



أقرأ أيضًا:

زهير مراد يكشف عن مجموعته الجديدة مِن فساتين السهرة

فساتين سهرة V Neck

تلجأ معظم النساء إلى فساتين سهرة المصممة بياقة V Neck لأنها تساعدهن في تنحيف منطقة الصدر وإطالة القسم العلوي من الجسم، تجدين تصاميم خلابة لدى زهير مراد Zuhair Murad وراشيل زوي Rachel Zoe تتميز بالخصر العالي الذي يزيد من طول القامة.



فساتين ذهبية منفوشة

تبقى فساتين السهرة المنفوشة Ball gowns من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة وابتكرت ماركات مثل بروك كولكشن Brock Collection وإيلي صعب Elie Saab وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta قطع مميزة تكفل لكِ إطلالة تجعلك سيدة السهرات والمناسبات نظرا لفخامتها وقصاتها التي تساهم في إخفاء عيوب الجسم.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

جورج حبيقة يعرض أجمل فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة

فساتين السهرة السواريه موضة خريف 2019 تعكس آخر صيحات العام الجديد