الأظافر تطل بالأبيض هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع اللون الأبيض على عرش ألوان طلاء الأظافر في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن طلاء الأظافر الأبيض يستلهم لون الثلج في الشتاء، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بمظهر مطفأ أو يتألق بجزيئات متلألئة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن طلاء الأظافر الأبيض يتناغم مع كل ألوان الملابس، خاصة ألوان الباستيل الحالمة مثل الأزرق السماوي والوردي.

وتتمثل ميزة طلاء الأظافر الأبيض في سهولة إزالته؛ حيث إنه لا يترك تصبغات لونية سيئة المظهر على الأظافر.