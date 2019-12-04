أقبح إطلالات حفل جوائز الأزياء أبرزها روب ريهانا

أقيم ليلة الاثنين حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في قاعة ألبرت الملكية التاريخية في لندن، وذلك بالشراكة مع علامة "سواروفسكي".وتُعتبر هذه السّهرة من أضخم ليالي السنة المتعلقة بالموضة، فسجّادتها الحمراء تكتظّ بعارضات الأزياء، وأيقونات الموضة والمصممين العالميين، كلّ يبرز ما لديه على طريقته الخاصة.وعلى الرّغم من وجود فريق أزياء وستايلينغ كامل لمعظم النجوم العالميين، إلّا أنهم قد يخفقوا في إطلالاتهم في مثل هذه المُناسبات الضّخمة، حيث أنهم يضيفون عناصر لفت انتباه في إطلالاتهم مبالغًا بها، فتحوّل زيّهم من راق وجميل إلى قبيح وغريب.

وفي السطور التالية، جمع لك عزيزتي القارئة موقع فوشيا أبرز إطلالات السجادة الحمراء القبيحة التي تواجدت في حفل توزيع جوائز الموضة الأزياء البريطانية British Fashion Awards 2019:

ريهانا

على الرّغم من اعتمادها لون أخضر النعناع الاستثنائي لزيّها، اختارت النجمة البربادوسية ريهانا إطلالة بسيطة للغاية، تألّفت من فستان الستان القصير مع فتحة صدر ضخمة، نسقت فوقه معطف الشيفون الضّخم، فبدت وكأنها ترتدي قميص نوم، فلم تكن إطلالتها مناسبة لحدث ضخم متعلق بالأزياء.

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ريتا أورا

جمعت المغنية العالمية عناصر مغايرة في إطلالة واحدة لم تكن مُتناسقة على الإطلاق، وهي قماش الجلد لفستان البنسل، ونقشة الزيبرا "الحمار الوحشي" المتمايلة الضخمة طبعة للفستان، بالإضافة إلى قفازات طويلة، وعقد التشوكر الجلدي الضخم الذي صنع بنفس قماشة وطبعة الفستان، حيث جاءت إطلالتها بتوقيع علامة 16ARLINGTON، ناهيك عن اعتمادها مكياجًا دراماتيكيًا لعينيها لونه أزرق، وتسريحة شعرها التي جاءت بستايل غير مفهوم.

كايا غربر

كانَ من الغريب رؤية عارضة الأزياء العالمية كايا غربر، 17 عامًا، ترتدي إطلالة مثل التي ارتدتها في حفل الأزياء، والتي تألّفت من حمالة صدر سوداء من قماش PVC اللامع، نسقتها مع تنورة الكروشية البيضاء الشفافة، وهي إطلالة ممكن أن نرى كايا ترتديها على شواطئ ماليبو، وليس في حفل الأزياء البريطاني الضّخم.

كايلي مينوغ

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اختيار المغنية الأسترالية "كايلي مينوغ" لإطلالتها كانَ غيرَ موفقًا على الإطلاق، وكأنها أسدلت على جسدها ستارة فضفاضة أخفت معالم جسدها، وما زاد الطين بلّة هو لون الفُستان الذي جاء فسفوريًا صارخًا، مع وجودِ تطريزات سوداء في وسطه ونهاياته لم تزده إلّا قبحًا!

شايلين وودلي

ليس من الغريب أن تحتل شايلين وودلي قائمة أسوأ إطلالات حفل الجوائز البريطانية لعام 2019، بل وأن تتصدّر عناوين الصّحف والمجلات العالمية، وتصبح meme على مواقع التواصل الاجتماعي، فما اختارته كاد أن يصلح زيّ تنكّر لحفلة هالوين، وليس لحضور حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية! ارتدت شايلين فستان الباف الأزرق باللون الكحلي، جاء بنفخات عرضية صغيرة من الأعلى، ازدادت ضخامتها كلما اقترب الفستان من الأرض، بل ونسقت فوقه جاكيت باف بدرجات اللون الأزرق، ووضعت قبعته على رأسها، فشابهت رداء "ليلى" من قصة "ليلى والذّئب" الأحمر. وبالفعل كانت شايلين مرمى الذّئب، ألا وهم نقّاد الموضة والصحافة في هذه الحالة.

جانيت جاكسون

ارتدت شقيقة ملك البوب الرّاحل مايكل جاكسون "جانيت" إطلالة عادية باهتة، وعادة ما نراها ترتديها عندما تُنزّه ابنها عيسى في الحديقة، تألفت من بدلة بنطلون سوداء، ووضعت على رأسها قبعة صوفية..

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