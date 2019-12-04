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"إسراء" من أمام كلية فنون جميلة وجدت العمل الحر بـ "ترابيزة اكسسوار"

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دفعتها رغبتها في الاعتماد على نفسها لبدء مشروعها الخاص، ففكرت فيما تمتلكه من مهارات، لتبدأ بـ "ترابيزة" تساعدها على بيع مشغولاتها اليدوية، أمام كلية فنون جميلة في منطقة الزمالك.

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حاولت إسراء سعيد، 20 عامًا، الخروج عن المألوف والتفكير في مشروعها الخاص لبيع المشغولات اليدوية بجانب دراستها في الفرقة الثانية، كلية فنون جميلة قسم تصوير، لتكون من الأحجار المختلفة أنواع متنوعة من الإكسسوار.

استطاعت الفتاة العشرينية تحويل هوايتها وحبها لأعمال "هاند ميد"، إلى شىء ملموس ووسيلة تتكسب منها: "أصحابي عجبهم شغلي وشجعوني إني أكمل وأحول الشغل البسيط لترابيزة أحط عليها كل شغلي" وفق حديثها لـ "هُن".

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قررت "إسراء"، الابتعاد عن العمل الروتيني والبحث عن مصدر دخل تتكسب منه، "عملت صفحتي على انستجرام colors_gallery33، بعدها الحمدالله شغلي انتشر بشكل كبير وفي ناس بقت بتيجي مخصوص من أماكن بعيدة علشان تشتري".

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بأدواتها البسيطة تسرق ساعة أو أكثر من يومها حتى تمارس هوايتها التي لم تشعر يومًا أنها عقبة أمام دراستها، ورغم رفض أهلها في البداية وقوفها في الشارع لبيع اعمالها الفنية إلا أنها استطاعت إقناعهم ليتحول حلمها إلى حقيقة.

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واختتمت الفتاة حديثها بنصيحة للفتيات: "بنصح كل بنت أن مش شرط نشتغل بالشهادة أو نستنى بعد التخرج كل واحدة عندها هواية لازم تستغلها".

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