ما هي الفيبروميالجيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الفيبروميالجيا "Fibromyalgia" أو الألم العضلي الليفي هي حالة مرضية مزمنة ناتجة عن اختلال معالجة الألم في الجسم.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تتميز بانتشار الألم في أماكن متعددة بالجسم مثل العضلات والمفاصل والأوتار، بالإضافة إلى آلام البطن والأمعاء وصعوبات التنفس والسلس البولي والإرهاق المستمر.

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وأضاف المركز أن الفيبروميالجيا تؤثر بالسلب على النفس أيضا؛ حيث غالبا ما تقترن المتاعب الجسدية بمتاعب نفسية أيضا مثل اضطرابات النوم وضعف التركيز واعتلال المزاج والشعور بالخوف والقلق.

وأشار المركز إلى أن سبب الفيبروميالجيا غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو إلى التوتر النفسي الشديد المستمر على مدار فترة طويلة.

ويقوم العلاج على المفاهيم الكلية، التي تتم على المستويين الجسدي والنفسي من أجل تخفيف الألم المزمن.