أسلوب الحياة الصحي يحميكي من عواقب انقطاع الطمث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إن مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) ترتبط ببعض الظواهر الصحية الخطيرة؛ فإلى جانب التغيرات الهرمونية يتراجع الأيض وتتدهور الكتلة العضلية ويزداد تخزين الدهون في منطقة البطن، ما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية وهشاشة العظام ومشاكل المفاصل.
ولمواجهة هذه العواقب الوخيمة، تنصح طبيبة أمراض النساء الألمانية باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على الأغذية الغنية بالبروتينات، والتي تساعد على بناء العضلات، والأغذية الغنية بالألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم وصحة الأمعاء، مع الإقلال من الدهون والسكريات.
وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحمل كالمشي باستخدام العصي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية وتمارين تقوية العضلات، بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا
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