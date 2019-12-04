خلال يوم واحد.. وصفة سحرية لعلاج الشعر الجاف في المنزل

في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات المتخصصة في ذلك الأمر، تبحث العديد من الفتيات صاحبات الشعر الجاف، عن طريقة اقتصادية وفعالة لعلاج شعرهن، الذي يزداد جفافا مع حلول فصل الشتاء.

وفيما يلي، خطوات تحضير وصفة سهلة واقتصادية لعلاج الشعر الجاف في المنزل، خلال يوم واحد، مع إمكانية تكرار الوصفة، مرة أسبوعيا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، المتخصص في الموضة والجمال.

مكونات وصفة علاج الشعر الجاف

الأفوكادو

زيت الزيتون

العسل الأبيض

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طريقة تحضير وصفة علاج الشعر الجاف

- يتم فرم الأفوكادو جدا في الخلاط.

- خلط الأفوكادو المفروم، مع بقية المكونات، للحصول على قوام كريمي.

- وضع الخليط على الشعر لـ10 دقائق.

- غسل الشعر بالماء الفاتر، للاستمتاع بنعومته وانسيابيته.