طريقة عمل الكشري الأصفر

يعتبر الكشري أكلة الشعب المصري ومن الأطعمة التي يفضل كثيرون تناولها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كشري أصفر، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" على سي بي سي سفرة. المكونات عدس اصفر. أرز. ماء مغلي. بيض مسلوق. زبدة. كمون. زيت. ملح. فلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير شوحي العدس في الزبدة ثم تبلي بالملح والفلفل وقلبيهم جيدا. ضيفي الكمون ثم ضيفي الارز وشوحيه مع العدس. ضيفي الماء المغلي ثم تبلي مرة اخرى بالملح والفلفل واتركيه لينضج. شوحي البيض المسلوق في الزبدة حتى يصل الى اللون الذهبي الغامق في طاسة ثم تبلي بالملح والفلفل. قدميه مع الكشري الاصفر واقسمي البيض من النصف ثم رشي رشة من الفلفل الاسود وقدميه ساخنا.

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