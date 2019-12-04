أسباب يمكن أن تحول البرد إلى مرض قاتل

يستهين البعض بمرض الأنفلونزا عن طريق تناول المسكنات دون استشارة الطبيب ويؤثر ذلك على الصحة، ومن الأسباب التي يمكن أن تحول الأنفلونزا إلى مرض قاتل وفقًا لما ذكره موقع "popsci 4"

الالتهاب الرئوي

يؤدى الالتهاب الرئوي الذى يحدث نتيجة الاصابة بالبرد، إلى منع وصول الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم وأوعيته الدموية، إذ أن الأكسجين ينتقل عادة إلى الجسم عن طريق أوعية دموية دقيقة للغاية في الرئتين، وعند الإصابة بالتهاب الرئة تتلف أنسجتها، وللأسف فإن ثلث حالات الوفاة من الأنفلونزا تحدث نتيجة الالتهاب الرئوي، وهو ما يعرف في مراحلة الأخيرة بالفشل التنفسي.

المرحلة العمرية

تزيد فرص مرض الأنفلونزا في أن يصبح مرضا قاتلا لدى الأطفال الذين لم يتجاوزوا عمر 8 أشهر، وكبار السن في عمر الثمانين، وذلك لأن أجساد الأطفال في هذه السن المبكرة لا يكون لديها الأجسام المضادة اللازمة لمواجهة المرض والتي عادة ما تتكون بتكرار الإصابة بالمرض ذاته، لذا فإن جهازهم المناعي يكون ضعيفا للغاية.

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إطلاق البكتريا الضارة في الجسم

يسبب الإصابة بنزلات البرد فترات طويلة من انتشار البكتريا في مختلف أجزاء الجسم وخاصة الرئتين، يحدث التهاب رئوي في هذه الحالة، لكنه يختلف عن الحالة المذكورة في النقطة الثانية بأنه لا يسبب الوفاة السريعة، بل تحدث الوفاة بعد مرور عدة أيام.