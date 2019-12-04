كاظم الساهر لن يذهب للسعودية بعد دعوة تركي آل الشيخ للغناء فيها .. لهذا السبب

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر إلغاء مشاركته في مهرجان “موسم الرياض” الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

وأرجع كاظم الساهر السبب في إلغاء مشاركته في “موسم الرياض” لظروف الراهنة في العراق.

وقدّم “القيصر” اعتذار من الجمهور السعودي .

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ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء استنادا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.

ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وذلك بعد أن تمكنوا، الأحد، من الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

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