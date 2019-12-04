الامارات | «ناسا» ترصد حطام المركبة الهندية على القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» ترصد حطام المركبة الهندية على القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نحو ثلاثة أشهر من مهمة غير ناجحة لمركبة إنزال هندية للقمر، عثرت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على حطام من أجزاء المركبة غير المأهولة.

وكانت مركبة الإنزال «فيكرام» قد تحطمت على سطح القمر، لكن المركبة الفضائية الرئيسة ظلت في مدارها.

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وأسقطت المركبة الفضائية الرئيسة مركبة الإنزال تمهيداً للهبوط على منطقة لم تستكشف سابقاً من القمر. لكن الاتصال مع المركبة انقطع على مسافة كيلومترين من سطح القمر.

ونشرت «ناسا»، أول من أمس، صورة تظهر ما تصفه بأنه موقع الإنزال والحطام، الذي يمكن مشاهدته على مسافة كيلومترات عدة.

وكانت وكالة الفضاء الهندية قد فقدت الاتصال مع مركبة الإنزال «فيكرام»، قبل دقائق من الوصول المقرر للقمر، إذ كان الهدف من المركبة الفضائية دراسة سطح منطقة القطب الجنوبي للقمر، لتحليل الأرض والبحث عن المياه.