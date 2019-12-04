الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والمرر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والمرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم، مساء أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف سعيد عمير جمعة عمير بن عتيج الفلاسي إلى كريمة ناصر عوض محيميد بن أحمد المرر.

كما حضر الحفل سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين. وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقبيلتي الفلاسي والمرر أفراحهم، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما سموّه حياة زوجية سعيدة مفعمة بالحب والرفاء والبنين.