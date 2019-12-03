ملكة جمال مصر أول مذيعة في حفل مهرجان "نكسوس" بالرياض

وقع الاختيار على ملكة جمال مصر لعام 2018-2019 "موني هلال"، لتقديم حفل مهرجان "نكسوس"، خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مدار ثلاثة أيام، بدءً من يوم الخميس 5 ديسمبر.
ومن المُقرر أن تشهد أيام المهرجان، حفل النجم العالمي Jason Derulo.
ومن جانبها، قالت "هلال"، إنها سعيدة بكونها أول امرأة ومذيعة مصرية عربية تشارك فى تقيدم حفل كبير وضخم مثل هذا.
وأضافت في بيان لها، أن المهرجان سيكون حافلا بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التى ترتبط بلعبة league of legends الشهيرة ، كما إنه يشمل بطولات تنافسية وحفلات موسيقية، ومن المرجح أن يصل الجمهور لـ30 ألف شخص.
وعن قيمة الجائزة المقدمة خلال المهرجان، أوضحت أن جوائز مهرجان نكسوس تصل إلى 2 مليون دولار.
من هي موني هلال؟
يذكر أن مونى هلال، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2018، وتوجت باللقب والتاج، كما شاركت باسم مصر فى miss world 2018 فى الصين.
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