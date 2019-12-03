"بشعر ملون".. نانسي عجرم تشارك جمهورها بصورة مع بناتها

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت عليها "هاشلي بربارة مع بنات الحارة". وظهرت الفنانة في الصورة بصحبة بناتها، مرتدين نفس الملابس، وباروكة شعر ملونة، وحازت الصورة على تفاعل كبير منذ عرضها.

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