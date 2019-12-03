رامي في دعوى تطليق: مراتي باعت دهبها لأخوها ومرضتش تساعدني وقت أزمتي

أقام "رامي.ع" دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، وذلك بعدما رفضت أن تبيع الذهب الخاص بها من أجل الوقوف بجانبه في محنته، وحملت الدعوى رقم 1099 لسنة 2019.

وقال الزوج في حديثه لـ"الوطن" إنه تزوج منذ ثلاث أعوام وليس لديه أولاد بناء على طلب زوجته، التي أرادت تأجيل الحمل حتى "يقف زوجها على أرض صلبة"، وبالفعل بدأ الزوج مشروعه الخاص بعد زواجهما بعده أشهر، ولكنه تعرض لأزمة مالية وطلب منها أن تبيع "شبكتها" من أجل حل الأزمة ولكنها رفضت: "أول ماتجوزنا قالت نأجل موضوع الخلفة شوية على ما نقف على رجلينا ونأمن للعيال اللي هتيجي مستقبلها، وأنا وافقتها الرأي، وأما اتزنقت في شغلي وقولتلها بيعي ليا الدهب وهرجعهولك في أقرب فرصة، كان ردها صادم ورفضت، والدهب أنا اللي جايبه كله غير الهدايا اللي جبتها بعد الجواز".

يتابع الزوج حديثه بأنه فوجئ بعد ذلك بزوجته تبيع جزء من ذهبها وتعطي ثمنه لأخيها، وعندما واجهها بذلك أخبرته بأنها لم تستطيع رد طلب أخيها: "قالتلى مقدرش أقول لأخويا لأ وبعدين هو خد جرامات وهيرجعها جرامات إنما أنت مش هترجع لا أبيض ولا أسود، وبعدين دي حاجتي وأنا ليا مطلق الحرية في تصرفي، لأنها تخصني فقط".