تؤثر على صحتك وتعكس شخصيتك.. 5 أوضاع مختلفة للنوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: تختلف وضعيات النوم على حسب كل شخص، وتعكس السمات الشخصية لأصحابها، كما يؤثر بعضها على صحة الجسم مسببة ألم الظهر وغيره. لقراءة المزيد عن: تؤثر على صحتك وتعكس شخصيتك.. 5 أوضاع مختلفة للنوم.. اضغط هنــــا.

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