لمريض السكري.. التزم بهذه النصائح عند خلع الأسنان أو الضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحتل مصر المرتبة الثامنة عالميًا في الإصابة بمرض السكري، ويعاني نحو ثمانية ملايين مصري من المرض.

ولعل من أصعب ما يواجه مرضى السكري، هو خلع الأسنان أو الضروس، لما قد يشكله من خطر على الصحة، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي يجب على المرضى اتباعها قبل "الخلع"، وفق ما ذكر الدكتور بهاء الدين السيد محمود استشاري جراحة وتجميل الفم والأسنان، في تصريحه لـ"الخليج 365".

- إذا كان بإمكان مريض السكري اللجوء إلى حل آخر مثل "حشو العصب" يفعل ذلك، حيث لا يُفضل إجراء الخلع إلا للضرورة القصوى.

- يجب فحص نسبة السكر في الدم قبل الخلع للتأكد من عدم مشاكل صحية؛ حتى لا تسبب خطورة على المريض، كتورم اللثة وتلوث الجرح، وصعوبة التئامه.

- متابعة السكر مع الطبيب المختص قبل التوجه لطبيب الأسنان لإجراء الخلع.

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- حتى لا يؤثر السكر على صحته ولكونه يصوم لساعات طويلة بعد الخلع، يجب على المريض تناول الطعام جيدًا قبل موعد "الخلع".

- تناول المضاد الحيوي قبل موعد الخلع بـ24 ساعة، ويستمر في تناوله بعد الخلع بأمر الطبيب المعالج.

-الحفاظ على صحة الفم جيدًا لالتئام الجرح سريعًا وعدم تلوثه، لأن ارتفاع نسبة السكر تُصعّب عملية التئام الجروح.

- الالتزام بأوامر الطبيب المختص بعد إجراء الخلع، والحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي ضغوطات نفسية.

- يجب سرعة التوجه للطبيب المختص فورًا عند حدوث أي مضاعفات لتلقي العلاج المناسب.

- يجب ضبط معدل السكر عموما للحفاظ على الصحة ولتفادي فقد الأسنان وحدوث التهابات.