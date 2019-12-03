للأمهات المصابات بالأنفلونزا.. 5 طرق لحماية طفلك من العدوى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: من المعروف أن نزلات البرد والأنفلونزا فيروسات معدية يمكن أن تنتقل من الشخص المصاب إلى السليم، وبالتالي عند ظهور الأعراض على الأمهات سواء سيلان الأنف أو الاحتقان أو الإجهاد، فلا بد من اتباع بعض الإرشادات لمنع انتقال العدوى للأطفال. لقراءة المزيد عن: للأمهات المصابات بالإنفلونزا.. 5 طرق لحماية طفلك من العدوى.. اضغط هنـــا.

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